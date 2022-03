Klosterneuburg sucht Pächter für altes Kino

Die Geschichte des Kinos in Österreich nahm 1885 ihren Ausgang. Zunächst waren es vor allem Märkte, Zirkusse und Wanderkinos, die den Film als neue Attraktion für sich beanspruchten, obwohl zu dieser Zeit kaum von richtigen Filmen zu sprechen war. Die ersten eigenständigen Kinos in Österreich gab es ab 1902 und da vor allem in Wien.