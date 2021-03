Klosterneuburg bereitet Corona-Impfstraße vor

Personen ab 65 Jahren sollen am 20. und 21. März in Klosterneuburg geimpft werden - so der Plan der Stadtgemeinde.

Aktuell laufen die Planungen für eine Impfstraße in der Babenbergerhalle. Ob es tatsächlich zu dieser Impfstraße kommen wird, liegt vor allem am verfügbaren Impfstoff, wie die Stadtgemeinde mitteilt. Details und die genauen Uhrzeiten werden noch bekanntgegeben.

Der Krisenstab der Stadtgemeinde unterstützt bei der Logistik von der technischen Betreuung vor Ort über die Raumorganisation bis hin zu Verkehrsfragen oder Müllentsorgung. Die Stadtgemeinde und das Rote Kreuz hoffen auf baldiges grünes Licht von der Landesagentur Notruf NÖ. Seitens der Stadt sind jedenfalls alle Vorarbeiten in Kooperation mit dem Roten Kreuz getroffen worden.