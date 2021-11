Kleine Skigebiete vor nächster Schicksalssaison

Corona und die Witterung setzten den kleinen Skigebieten im Ybbstal auf der Forsteralm und am Königsberg zuletzt massiv zu. Und auch heuer sind die Voraussetzungen aufgrund der anhaltenden Pandemie alles andere als optimal. Nachdem im Vorjahr ein Sanierungsverfahren verdaut werden musste, steht für die Forsteralm an der Landesgrenze zwischen Ober- und Niederösterreich mit der heurigen Saison wohl auch der langfristige Betrieb auf dem Spiel.

„Schifoan dahoam“ wird in den zwölf Gemeinden der Ennstal-Ybbstal Infrastruktur GmbH als Motto der Saison ausgegeben. Starten möchte man den Liftbetrieb auf der Forsteralm, wenn es Witterung und Temperaturen zulassen, am 8. Dezember. Die Beschneiung werde man auf die wesentlichen Lifte, den Vierersessellift, den Aulift (1A), den Kogelbodenlift (2B) und den Übungslift fokussieren, präsentierte Betriebsleiter Markus Heinricher den Bürgermeistern das Konzept zum Start des Kartenverkaufs. Drei kleinere Lifte werden nicht mehr in Betrieb genommen, die Liftpreise im Gegenzug um zehn Prozent gesenkt.