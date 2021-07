Kleine Sensation am Limes überlagert Welterbediskussion

„Wir wären Teil einer Perlenkette, was für die Zukunft sicher auch neue touristische Chancen brächte“, bedauert Pöchlarns Bürgermeister Franz Heisler das mühsame Ringen um die Krönung der Reste des römischen Bollwerks und der Siedlungsreste an der Donau quer durch Europa zum weltweiten Kulturdenkmal.Bekannte Städte und Orte auf 400 Kilometer Länge entlang der Donau in Österreich erhoffen sich durch die UNESCO-Adelung einen Turbo in der Wertschätzung ihrer römischen Geschichte und der teils spektakulären Funde und Ausgrabungen.

40 sichtbare Denkmäler und 15 Museen verleihen derzeit der einstigen Weltmacht Präsenz und vermitteln deren interessante Geschichte.