UNESCO: Doch kein Welterbestatus für den Donaulimes

Das UNESCO-Welterbekomitee hat am Samstag, 6. Juli, entschieden, den Donaulimes wegen kurzfristiger Änderungen Ungarns vorerst nicht in die Liste des Kultur- und Naturerbes der Welt einzutragen. Der Antrag wurde zur Überarbeitung an die Vertragsstaaten zurückverwiesen.

Damit reagiert das Welterbekomitee auf eine kürzlich erfolgte Entscheidung Ungarns, einen Teil im Bereich der archäologisch erhaltenen römischen Stadt Aquincum im Norden von Budapest aus der transnationalen seriellen Nominierung herauszunehmen.

Herausragendes Erbe

Im Rahmen einer Beratermission bis Ende des Jahres soll nun geklärt werden, inwiefern sich die Änderung der Grenzziehung auf die gesamte Einreichung bzw. den "herausragenden universellen Wert" („Outstanding Universal Value“) dieser potenziellen Stätte auswirkt.