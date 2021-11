Kleinbus stürzte in Bach: Feuerwehr rettete Unfallopfer

Eine dramatische Menschenrettung hatten die Feuerwehren im Gemeindegebiet von Weistrach (Bezirk Amstetten) nach einem schweren Autounfall zu meistern.

Am Sonntag gegen 4 Uhr Früh war ein junger Autolenker auf der Voralpenbundesstraße B121 mit einem Kleinbus von der Fahrbahn abgekommen und mehrere Meter tief in ein Bachbett abgestürzt. Das Unfallopfer wurde in dem Fahrzeugwrack eingeklemmt.