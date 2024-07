Aus für Modekette "Kleiderei": Drei Geschäfte bleiben nach Abverkauf zu

Nicht ein früher Sommerausverkauf , sondern ein viel unerfreulicherer Grund steht hinter den Abverkaufsschildern in den Geschäften der Mostviertler Textilkette " Kleiderei “.

Über das Vermögen der GmbH mit ihren drei Standorten wurde nämlich vergangenen Freitag am Landesgericht St. Pölten auf Eigenantrag ein Konkursverfahren eröffnet.

"Es geht einfach nicht mehr“, sagt Firmenchefin Bettina Windisch.

12 Mitarbeiter von Insolvenz betroffen

Betroffen vom wirtschaftlichen Aus sind die drei Kleiderei-Standort mit der Zentrale in der Amstettner Innenstadt sowie in Scheibbs und in Grein im benachbarten oberösterreichischen Bezirk Perg. 12 Beschäftigte verlieren ihre Arbeitsstelle, weil eine Fortführung der Textilgeschäfte von Windisch nicht angestrebt wird.