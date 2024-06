Hauptplatzumbau mit historischer Note: Kopf von NS-Statue gefunden

Indem ein Bagger auch noch den Kopf einer alten zerbombten NS-Statue ausgebuddelte, wurde auch die wechselhafte Geschichte des Platzes in der Vergangenheit der Stadt in Erinnerung gerufen.

Auch mit dem Aufbau des neuen Stadtbrunnens wird sukzessive begonnen. Das Relikt eines der Vorgängerbrunnen, dem sogenannten Kilianbrunnen , das nun gefunden wurde, wird derzeit für das Stadtarchiv gereinigt. Das Haupt des "SA-Mannes" erinnert an düstere Tage in der Stadtgeschichte.

Der mächtige Krater mitten am Hauptplatz wurde mit den herumliegenden Brocken samt dem steinernen Kopf einfach wieder zugeschüttet.

Weil der Nachfolgebrunnen am Hauptplatz nicht ins Konzept und in die Architektur des neuen Platzes passte und abgebaut wurde, gab es in Amstetten heftige politische Debatten.