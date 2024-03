Warum der "Kilianbrunnen" am Hauptplatz weichen musste

Schon ein Merianstich aus dem Jahr 1648 belege, dass der Kilianbrunnen „seit jeher zentraler Mittelpunkt des Marktes, Symbol der Ordnung und Gerichtsbarkeit sowie Identität stiftendes Wahrzeichen war“, schilderte Historiker und Amstettner Kulturpreisträger Heimo Cerny im Vorjahr in einem offenen Brief. Er kritisierte den Abbruch des Brunnens heftig.

Einer seiner Kollegen erinnerte nun noch an ein anderes dramatisches Ereignis. Genau an der Stelle schlug nämlich am letzten Kriegstag am 8. Mai 1945 eine Sowjetbombe ein. Sie tötete 28 Menschen und zerstörte den Kilianbrunnen.