NÖ: Warum sich Nena bei kultigem Konzertspektakel auch Sorgen machte

Schon die Blues- und Rockband „Eastwood Haze“ aus Waidhofen/Ybbs verstand es als Vorband in der zum Johann-Pölz-Eventcenter gehörenden Eishalle ordentlich einzuheizen. Bereits locker durch satte Rockrhythmen ließ es dann Nena mit ihrer achtköpfigen Band richtig krachen. Rasch war die nervige Wartezeit zwischen der Vorband und dem Haupt-Act in der gar nicht kühlen Eishalle vergessen.

Mit ihrer unverwechselbaren Stimme sofort präsent, ständig tanzend und hüpfend wie ein Gummiball, ließ die Diva der einst Neuen Deutschen Welle nichts anbrennen. "Sind es 43 Jahre oder 44 Jahre, egal. Ihr kommt noch immer, das ist wunderbar und nicht selbstverständlich. Vielen Dank dafür“, lobte sie. Mit ständig strahlendem Gesicht und einer bestens gelaunten Band an ihrer Seite hatte die 64-Jährige das Publikum im Blitztempo erobert. Es bekam, was es sich gewünscht hatte.

Fans, die aus ganz NÖ, vor allem auch aus Wien und dem Linzer Raum zum Nena-Spektakel gekommen waren, bescherten der städtischen Amstettner AVB GmbH einen schönen Erfolg. Die Eishalle musste im Vorfeld noch behördlich auf die Tausenden Gäste einjustiert werden. Neue Erfahrung gesammelt haben die AVB-Leute für derartige Großereignisse in der Eishalle wohl in technischer Hinsicht.

Sound und Lichttechnik kamen bestens an. Dass sich die Halle aber von Beginn an extrem aufheizte und der Veranstalter wenig Reaktion zeigte, besorgte selbst Nena. Gleich am Start beklagte sie Frischluftmangel und Hitze und bot dem Publikum auch eine kurze Pause zum Durchlüften an. "Geht es euch gut, sonst gebt mir ein Zeichen", rief sie.