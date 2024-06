Band "Edmund": Die neue Nummer eins vom Wienerwald

Das gonze Jahr über schraub i im Kanal – Doch jeden Sommer do is mir mei Hockn egal – Donn heißt's Urlaub nehman und i hau ob – Bella Italia, ab nach Jesolo. Der Sommer hat noch gar nicht begonnen, aber seinen ersten Hit hat er schon. Mit „Jesolo“ feiert die Band „Edmund“ Urlaubsfeeling pur und findet sich aktuell auf Platz eins der Ö3 Austro-Charts. Wieder einmal, muss man sagen, denn das Duo landet seit der Debüt-Single „Freindschoft“ (auf Youtube mehr als acht Millionen Views) einen Volltreffer nach dem anderen und stürmte vor zwei Jahren mit dem Album „Fein“ bereits die Spitze der Hitparade. Morgen, Samstag, geben die beiden beim Purkersdorfer Kultursommer ihr einziges Konzert heuer – mit einem Heimspiel.

Denn „Purkersdorf ist Heimat“, bekräftigt Roman Messner, der von hier stammt. Ein echter „Wienerwäldler“ ist auch Markus Kadensky, er kommt aus Pressbaum. Und so ist der Auftritt am Purkersdorfer Hauptplatz „etwas ganz Besonderes“. Auch, weil Edmund derzeit eigentlich eine Tourpause eingelegt hat, um die Akkus wieder aufzuladen, sich der Familie zu widmen und am nächsten Album zu arbeiten. Aber, „der Niki hat schon seit drei Jahren nachgefragt und heuer passt es perfekt“, sagen sie zu ihrem einzigen Liveauftritt 2024.