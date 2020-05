Der Wirt vom Wienerwald

Es war alles für die große Jubiläumsfeier angerichtet – ein Tribute für Falco sollte erklingen, 80er-Jahre-Popstar Paul Young und Austropopper Boris Bukowski auftreten. Daraus wird jetzt nichts – Corona. „Schon bitter, wir haben das so lange vorbereitet, aber das Jahr wird so auch erinnerungswürdig“, sagt Niki Neunteufel und lacht. Der Anlass hätte sich ein lautstarkes Geburtstagsständchen verdient: Vor 30 Jahren wurde das Nikodemus geboren. Ein In-Lokal und Musik(er)-Treff mitten im Wienerwald.

Das Gasthaus am Hauptplatz von Purkersdorf ist seit 250 Jahren im Familienbesitz. Der kleine Niki, der eigentlich Franz heißt, aber Niki Lauda als Idol hatte, ist „unter den Gästen großgeworden, meine Hausarbeiten hab ich am Wirtshaustisch gemacht.“ Damals war Purkersdorf noch „sehr ländlich. Die Hauptstraße mit dem Durchzugsverkehr ist genau vor unserem Gasthaus vorbeigegangen“, erinnert sich Neunteufel.

Eigentlich wollte er Tierarzt werden, aber die Aussicht auf ein langes Studium war dann doch nicht so verlockend und so wurde es die Hotelfachschule. Als Rezeptionist für das Hotel Intercontinental in Wien kam er mit der großen weiten Welt in Kontakt und war fasziniert. Es folgten Jobs in Restaurants auf Hawaii und in Kalifornien und „ein Jahr hab ich beim Bau in Australien gearbeitet.“ Weil es aber keine Arbeitsgenehmigung gab, kehrte der 22-Jährige 1989 zurück. „Da hatte sich einiges verändert. Es gab einen jungen Bürgermeister namens Karl Schlögl und statt der Durchfahrtsstraße eine Fußgängerzone.“