Klares Statement zu neuer Militärschule in Wr. Neustadt

Bei ihrem ersten Besuch an der Heeresschule am Gelände der Theresianischen Militärakademie gab Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Dienstag ein klares Bekenntnis zu der Bildungseinrichtung ab. „In den kommenden Jahren werden wir größere Investitionen in diese Schule tätigen, um den Schülerinnen und Schülern ein modernes Lernumfeld bieten zu können“, so Tanner.