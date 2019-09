Führung & Sicherheit: Holpriger Start für 49 Schüler in Uniform

Die Turbulenzen auf dem holprigen Weg zur Umsetzung der Schule waren bei der Eröffnungsfeier allgegenwärtig. Zusage, Absage, dann wieder Zusage: Die vergangenen Wochen waren für die Schüler und ihre Angehörigen wie eine Fahrt in der Achterbahn. Als im Frühsommer damals 53 Schüler ihre Aufnahmebestätigungen bereits in Händen hielten, sorgte der Verteidigungsminister der gerade erst eingesetzten Übergangsregierung für einen Knalleffekt. Thomas Starlinger stieß alle Betroffenen vor den Kopf, als er das 30 Millionen Euro teure Schulprojekt plötzlich aus Kostengründen wieder einstampfen wollte.

Schneeberger ließ bei seiner Festrede durchklingen, wie ernst die Lage wirklich war. „Als am 11. Juni die verzweifelten Eltern bei mir abends im Rathaus saßen, habe ich schon nicht mehr an einen positiven Ausgang geglaubt“, so der Stadtchef. Als „Plan B“ habe man bereits versucht, einen Teil der Schüler mit einer zusätzlichen Klasse in der bestehenden Handelsakademie in Wiener Neustadt unterzubringen.