Aus für Heeresschule: Protest und Tränen

Dagegen protestieren die Schüler nun gemeinsam mit ihren Eltern. Am Dienstag trafen sich über 50 Beteiligte vor dem Büro des Bundespräsidenten in der Wiener Innenstadt. Sie wollten einen gemeinsam verfassten Offenen Brief an Alexander Van der Bellen übergeben. Darin appellieren sie an ihn als Oberbefehlshaber des Bundesheeres, die Entscheidung zu revidieren. Übernommen hat den Brief Adjutant Christian Hollerer.