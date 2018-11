MilRG geschlossen, Sicherheitsakademie kommt

2014 läutete der damalige Verteidigungsminister Gerald Klug ( SPÖ) mit den Sparplänen beim Bundesheer auch das Ende des Militärrealgymnasiums ( MilRG) in Wiener Neustadt ein. Kaum hat der letzte Schüler im heurigen Sommer mit der Matura das Militärgymnasium verlassen, scheint die öffentliche Hand nun doch wieder ausreichend Geld für eine neue Bildungseinrichtung zu haben. Bereits ab kommenden September (Schuljahr 2019/20) startet am Areal des ehemaligen MilRG eine „Berufsbildende Höhere Schule für Führung und Sicherheit“ auf Basis einer Handelsakademie. Verteidigungsminister Mario Kunasek ( FPÖ) hat bereits grünes Licht dazu gegeben. Genaue Details zu der neuen Schulform werden der Generalsekretär im österreichischen Verteidigungsministerium, Wolfgang Baumann, und der Kommandant der Theresianischen Militärakademie, Karl Pronhagl, heute Vormittag in der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt bekannt geben. Insider erwarten sich auch Antworten auf die Frage, weshalb man ein intaktes Schulsystem stillgelegt hat, um nur kurze Zeit später ein neues Projekt zu starten.

Fix ist, dass sich das Innenministerium und das Justizressort vom Projekt der gemeinsamen Sicherheitsakademie mit dem Bundesheer nach monatelanger Überlegung verabschiedet haben. „Eine interne Prüfung der Kosten-Nutzenrechnung hat ergeben, dass eine weitere Teilnahme des Bundesministeriums für Inneres an diesem Schulprojekt unter den Aspekten der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht sinnvoll scheint“, erklärt der Sprecher des Innenministeriums, Christoph Pölzl.