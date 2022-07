Kirchen abgefackelt: Verdächtiger nach zehn Jahren festgenommen

Während die Feuerwehren nach einem massiven Löscheinsatz die Ausbreitung des gefährlichen Feuers in der Klosterkirche auf das bewohnte Klostergebäude mitten in der Innenstadt verhinderte, breitete sich in der wenige Hundert Meter entfernten Stadtpfarrkirche St. Stephan Brandgeruch aus und die Gläubigen verließen fluchtartig das Gotteshaus und suchten im Pfarrheim Zuflucht. In weiterer Folge wurde entdeckt, dass auch in der Herz-Jesu-Kirche, in einem anderen Stadtteil, versucht worden war einen Zeitungs- und Bücherständer anzuzünden. Das Feuer erlosch, während im Inneren der Kirche eine Messe gefeiert wurde, aber von selbst.

Der Schaden in der Klosterkirche war jedoch enorm. Ausgehend vom Beichtstuhl, in dem das Feuer gelegt worden war, griffen die Flammen auf das Seitenschiff, auf sechs hölzerne Bankreihen und auf die Holzdecke über. Zwei Löschtrupps brachten den Brand dann glücklicherweise in wenigen Minuten unter Kontrolle. 100 Einsatzkräfte von fünf Feuerwehren waren eingesetzt.

Gefahndet wurde damals nach einem Verdächtigen mit folgender Beschreibung: Ein 1,75 Meter großer, junger, sportlicher Mann mit dunklem kurzen Haar, bekleidet mit schwarzer Jacke, Skaterjeans und weißen Turnschuhen.