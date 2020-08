Kirche und Politik streiten um die Ostumfahrung

Die geplante Ostumfahrung in Wiener Neustadt schlägt hohe Wellen. Nun spielt sogar der oberste Kirchenvertreter Österreichs eine tragende Rolle in der Debatte zwischen Gegnern und Befürwortern der 32 Millionen Euro teuren Trasse. Nachdem der Wiener Weihbischof Franz Scharl öffentlich als großer Kritiker der Umfahrung aufgetreten ist, mischt nun auch Kardinal Christoph Schönborn in der Sache mit. Es ist zu einer klärenden Aussprache zwischen dem obersten Geistlichen und Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) gekommen.

Wie vom KURIER berichtet, hat die Bürgerinitiative „Vernunft statt Ostumfahrung“ eine Online-Petition gegen den Bau der 4,8 Kilometer langen Trasse initiiert und teils prominente Gesichter als Werbeträger gewonnen. Einer davon ist Franz Scharl, der vor 20 Jahren Kurat in Wiener Neustadt war. In einem Video fand der Geistliche klare Worte gegen das „Zubetonieren wertvoller Böden.“

Nachdem die Erzdiözese kurz vor Scharls werbewirksamen Auftritt erklärt hatte, aus Kostengründen sämtliche Pfarrkindergärten in Niederösterreich (zwei davon in Wr. Neustadt) zu schließen, reagierte man in der Stadt empfindlich auf die Einmischung der Kirche in den Straßenbau. ÖVP-Vizestadtchef Christian Stocker riet den Würdenträgern am Stephansplatz, sich eher um die Zukunft der Kinder als mit Verkehrsthemen zu befassen.