Kirche schließt Kindergärten: Neunkirchen hat eine Lösung gefunden

Groß war der Ärger, als die Kirche Ende des Vorjahres angekündigt hat, die letzten verbliebenen Pfarrkindergärten der Erzdiözese Wien in NÖ mit Ende 2023 zu schließen. Alle vier betroffenen Standorte – Neunkirchen, Pottschach, St. Valentin-Landschach und Wimpassing – liegen im Bezirk Neunkirchen. Seither ist man in den betroffenen Gemeinden um Ersatzlösungen bemüht. Eine solche ist nun in Neunkirchen für den Pfarrkindergarten Pater-Kolbe geglückt. Alle im Gemeinderat vertretenen Parteien haben zusammen mit der Pfarre Neunkirchen entschieden, dass der Kindergarten ab Herbst 2023 vom Verein für Franziskanische Bildung (VfFB) als privater, christlicher Kindergarten weiter geführt wird.

7.000 Kinder in Betreuung

Der Verein ist mit mehr als 50 Bildungseinrichtungen an 18 Standorten für rund 7.000 Kinder und Jugendliche zweitgrößter Träger von Ordensbildungseinrichtungen in Österreich. „Das ist eine Lösung, die von allen Parteien mitgetragen wird. Das Wohl der Kinder stand für alle an erster Stelle“, erklärt Neunkirchens Bürgermeister Herbert Osterbauer.

„Auch wenn wir die Verantwortung als solche nicht mehr tragen, werden wir als Pfarre und Orden weiterhin diese wichtige Bildungsinstitution unterstützen und durch Besuche der Kinder meinerseits begleiten“, sagt Stadtpfarrer P. Bernhard.