Bedrohte Pfarrkindergärten: Initiative mit neuem Zukunftsmodell

Die Zahl der Kirchenaustritte ist 2020 gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgegangen. Dennoch kehrten 58.535 Personen der katholischen Kirche den Rücken, 2019 waren es 67.794. Vor diesem Hintergrund weiß man auch in den Pfarren ob der großen Bedeutung christlich-religiöser Früherziehung.

Nachdem die Erzdiözese Wien verlautbart hat, mit August 2022 die Subventionen aus Kostengründen für ihre neun Pfarrkindergärten in Niederösterreich einzustellen, ist an den Standorten Feuer am Dach. Die Diözese musste für die 420 Kindergartenplätze jährlich 390.000 Euro zuschießen. Das sei zu viel.

Im Fall der Pfarrkindergärten von Wiener Neustadt, Baden, Leopoldsdorf und Zillingdorf wird es wie berichtet deshalb Lösungen mit den jeweiligen Gemeinden und Landeskindergärten geben, wo die Kinder in Zukunft unterkommen sollen.

Mit religiösen Werten aufwachsen

Im Bezirk Neunkirchen hingegen sieht es eine Bewegung als „moralische Verpflichtung, dass die christliche Identität bewahrt wird und die Kinder auch mit diesen religiösen Werten aufwachsen“. Deshalb haben die vier Pfarren für die Standorte in Neunkirchen, St. Valentin, Pottschach und Wimpassing zusammen mit der Aktionsplattform „Gemeinsam für Pfarrkindergärten“ eine eigene Initiative gegründet.