Kindergärten fühlen sich von der Politik im Stich gelassen

Darüber, wie über den Kindergarten derzeit auch auf politischer Ebene gesprochen wird, ist Elmar Walter erstaunt. Der Geschäftsführer der St. Nikolausstiftung, unter deren Dach die Pfarrkindergärten in Wien vereint sind, verfolgt die aktuellen Medienberichte: "Die Erwartungen an den Kindergarten sind groß, er muss offen sein, die Gruppen sollen nach über einem Jahr untereinander noch immer nicht gemischt werden, und es wird erwartet, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft sind bzw. wird sogar die Impfpflicht für das Personal gefordert.“

Es gebe zwar Erwartungen von Eltern und der Politik, doch wenig Unterstützung. Eltern seien es gewohnt, dass der Kindergarten immer bereitsteht. "Das ist auch gut so, da der Kindergarten die erste außerfamiliäre Bildungseinrichtung ist, die die meisten Kinder besuchen. Dass Kinder hier Geborgenheit, Verlässlichkeit, wiederkehrende Rituale etc. erleben und sie in ihrer individuellen Entwicklung begleitet werden, ist die Kernaufgabe des Kindergartens."

Das wolle man auch tun. Das Problem dabei: Es mangelt an Personal, was auch die Verantwortung der Politik sei.

Zu wenige Pädagoginnen und Pädagogen

"Jahrelang wurde seitens der St. Nikolausstiftung bereits hingewiesen, dass es dazu kommen wird. Eine Hauptschuld tragen die jahrelang unveränderten Rahmenbedingungen, allen voran der Fachkraft-Kind-Schlüssel. Mehr Personal, d.h. mehr Pädagoginnen und Pädagogen, und kleinere Gruppen im Allgemeinen hätten die Pandemiezeit für alle Beteiligten – Eltern wie das Personal – wesentlich entspannt", stellt Walter fest: Bei kleineren Gruppen könne das Infektionsgeschehen besser und einfacher gehandhabt werden und mit mehr Personal wäre es auch möglich gewesen, im Notfall Teilgruppen weiterzuführen oder Sammelgruppen noch besser zu vermeiden.

Die gegenwärtige Personalsituation lasse dies aber nicht zu. "Das jahrelange Ignorieren des Pädagoginnen-Mangels und die fehlende finanzielle Investition in den Bereich Kindergarten seitens der politisch Verantwortlichen fällt uns nun auf den Kopf", ist Susanna Haas, pädagogische Leitung der St. Nikolausstiftung zunehmend verärgert.