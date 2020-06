Kinderwunsch-Klinik: Frauen aus dem Koma erwacht

Nach dem Tod einer 32-jährigen Frau nach der Behandlung im Kinderwunsch Institut in Baden, gibt es für die beiden anderen Opfer des fatalen Eingriffs einen Lichtblick. Beide Frauen sind bereits aus dem Koma erwacht. Wie der Sprecher der nö. Landesklinikenholding, Bernhard Jany, gegenüber dem KURIER bestätigt, konnte jene Patientin, die auf der Intensivstation in Baden lag, das Krankenhaus diese Woche bereits verlassen. Auch die zweite Patientin am Wiener AKH befindet sich auf dem Weg der Besserung. „Sie konnte bereits von der Intensiv- auf eine Normal-Pflegestation verlegt werden“, erklärt die Sprecherin des AKH, Karin Fehringer.

Eizellen aus den Eibläschen entnommen

Alle drei Frauen waren, wie berichtet, Stunden nach einer Follikel-Punktion in der Kinderwunschklinik nach schweren Komplikationen ins Koma gefallen. Eine 32-Jährige starb am 5. Juni im Krankenhaus Hietzing an einem Multiorganversagen nach einem septischen Schock. Laut eines mikrobiologischen Gutachtens wurde dieser durch einen Keim ausgelöst. Deshalb wird bereits gegen den Anästhesisten, der in allen drei Fällen die Narkose durchführte, wegen grob fahrlässiger Tötung sowie grob fahrlässiger schwerer Körperverletzung ermittelt.