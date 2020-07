Kienberg: Spezialist für Druckbehälter steigt in Wasserstoffzeitalter ein

Ihren Einstieg ins Wasserstoff-Zeitalter hätten sich die Manager des Druckflaschenproduzenten Worthington Cylinders in Kienberg/Gaming wohl anders ausgemalt. Doch trotz wirtschaftlicher Tristesse und schwierigen Bedingungen beim Bau eines neuen Werksgebäudes läuft dort derzeit die Produktion der neuen Composite-Flaschen, die vor allem als Wasserstofftanks für die Fahrzeugindustrie dienen werden, nach Zeitplan an.

Mit der zehn Millionen Euro schweren Investition ist der Betrieb im Erlauftal in der momentanen Corona-Krise ein Vorzeigeunternehmen in der Industriesparte. Es sei mühsam gewesen, den im Sommer des Vorjahres gestarteten Bau der Produktionshalle für die geplanten extrem druckresistenten Kunststoffbehälter fertigzustellen, berichtete der Produktionsleiter des Composite-Werks, Martin Emsenhuber. Es war nicht einfach, während des Lockdowns Firmen zu beauftragen. Doch vor allem mit regional verankerten Professionisten blieb man im Zeitplan. Somit können in der neuen Produktionshalle bereits emsig für den Traditionsbetrieb völlig neue Verfahren getestet und verbessert werden.