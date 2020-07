Grüner oder türkiser Wasserstoff?

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Elektromobilität. Aber woher kommt der Strom? Bisher haben sich da vor allem die „batterieelektrischen“ Fahrzeuge durchgesetzt, wo schwere und teure Akkupacks montiert werden. Akkus haben aber Nachteile: Das Aufladen dauert je nach Akkutyp lange, die speicherbare Strommenge nimmt mit der Zeit ab. Bisher gibt es nur theoretisch eine interessante Alternative mit Wasserstoff als Energieträger. Theoretisch deshalb, weil es zwar schon kommerzielle Autos mit Wasserstoffantrieb gibt, aber nur sehr wenige.

Ein Wasserstoff-Auto ist also grundsätzlich ein Elektroauto, bei dem der Energiespeicher nicht eine Batterie ist, sondern ein kleiner, vielleicht sechs Liter umfassender Wasserstoff-Tank. Benötigt wird zudem eine Brennstoffzelle, in der Wasserstoff und Sauerstoff durch eine chemische Reaktion in Strom umgewandelt wird. Schadstoffe stößt ein Wasserstoffauto keine aus, aus dem Auspuff tröpfelt nur reines Wasser.

Beim Wasserstoff ist die Frage, wie er erzeugt wird. Angestrebt wird ein Wasserstoff, der mittels sogenannter Elektrolyse (Aufspaltung von Wasser () in Wasserstoff und Sauerstoff) durch Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wird – der sogenannte „grüne Wasserstoff“.