Airbus will mit Bau von Wasserstoff-Flugzeugen Jobs retten

"Die Verlängerung der Kurzarbeit auf 24 Monate könnte zusätzlich bis zu 1.500 Stellen sichern." Dazu liefen bereits Gespräche, sagte Faury weiter in dem Interview.

Auf die Frage, ob die drei Airbus-Eigner-Staaten Deutschland, Frankreich und Spanien ihre Anteile aufstocken könnten, reagierte Faury ablehnend.„Als die Krise begann,hatten wir uns 15 Milliarden Euro am Kapitalmarkt gesichert, um unsere Liquidität zu stärken“, so der Konzernleiter. „Im Moment sehen wir daher keinen Anlass für eine weitere staatliche Beteiligung am Unternehmenskapital.“