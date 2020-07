Mit Wasserstoff in Richtung grüne EU

Zurzeit noch das größte Problem: Die Gewinnung von Wasserstoff bedarf ihrerseits eines extrem hohen Energieaufwandes. Zahlreiche erneubare Energiequellen müssen deshalb erst erschlossen werden, um auf die benötigten Wasserstoffmengen zu kommen.

Zweites Problem: Gegenüber konventionellen Energieträgern ist Wasserstoff noch viel zu teuer. Wobei Timmermans dagegenhält: „Wenn es das Angebot gibt, wird auch der Preis sinken.“

In ganz Europa sollen deshalb in den kommenden Jahren Fabriken für grünen Wasserstoff entstehen. Bis 2024 sollen demnach vier Gigawatt an Elektrolysekapazität installiert sein, 2030 sollen es laut Kommissionsplan bereits zehn Mal mehr sein.

Bis zu 15 Milliarden Euro will Brüssel in den kommenden zehn Jahren in diesen Forschungsbereich fließen lassen. Weitere 50 bis 150 Milliarden sind angedacht für die Errichtung der entsprechend notwendigen Wind- und Solarkapazitäten.

Über die ganze EU sollen Forschungs- und Entwicklungsbemühungen koordiniert werden. 140.000 neue Arbeitsplätze könnten in diesem Sektor neu entstehen.

Timmermans Ziel: Europa soll „Weltmarktführer im Bereich der Wasserstofftechnologie werden“. Wobei Europa noch stark nachhinkt. Derzeit investiert China pro Kopf vier Euro in seine Wasserstoff-Zukunft, die EU aber nur 50 Cent. Österreich will beim Schwenk zum Wasserstoff vorne mit dabei sein: Bis Jahresende wird das Klimaschutzministerium eine österreichische Wasserstoffstrategie vorlegen.