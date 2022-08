Keine Fachkräfte: NÖ-Leitbetriebe arbeiten zusammen an Imagekorrektur

Babyboomer-Generation

Der Personal- und Fachkräftemangel ist laut der Firmenleitung derzeit immens. Die Babyboomer-Generation geht in Pension und handwerkliche Berufe haben an Attraktivität verloren. Darum sind die Unternehmen gefordert, die Zukunft der Fachkräfte zu sichern und sich Maßnahmen zu überlegen. Zusammen mit 15 Partnerfirmen aus der Buckligen Welt hat man die Lehrlingsinitiative „Handwerk4Future“ ins Leben gerufen. Bei einer Jobmesse dieser Betriebe am 14. und 15. Oktober in Breitenau will man Jugendliche für handwerkliche Berufe begeistern.

Weil aber die Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt alles andere als ideal sind, hat die Initiative im Zuge einer Podiumsdiskussion auch die Politik in die Pflicht genommen.