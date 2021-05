Kein Verkehrstoter zu Pfingsten: Roadrunner-Treffen mit 600 Autos

Das Pfingstwochenende 2021 schlägt sich als eines der unblutigsten in der Verkehrsstatistik Niederösterreichs zu Buche. 59 Personen wurden in ganz NÖ bei Verkehrsunfällen verletzt, Todesopfer gab es heuer keines.

Dafür war die Tuning- und Roadrunnerszene so aktiv wie selten zuvor. In der Nacht von Samstag auf Sonntag fand auf dem Parkplatz der Raststation Kaiserrast an der A 22 in Stockerau (Bezirk Korneuburg) ein Treffen der Szene mit etwa 500 Fahrzeugen statt. Den Erhebungen zufolge dürfte das Roadrunner-Treffen zuerst in Wien geplant und aufgrund von Kontrollen der Wiener Polizei nach Niederösterreich verlegt worden sein.

Am Sonntag erhielt die Landespolizeidirektion Niederösterreich Informationen, wonach am Abend ein erneutes Treffen der Community am Parkplatz der Raststation Kaiserrast geplant war. In Social-Media-Kanälen war von einer Teilnahme von bis zu 600 Fahrzeugen die Rede. Tatsächlich sammelten sich laut Polizei gegen 21.15 Uhr die ersten Tuner, weshalb die Zufahrt zur Raststation mit mehreren Polizeistreifen besetzt und alle abfahrenden Fahrzeuge nach verkehrsrechtlichen Bestimmungen sowie die Teilnehmer auf die Einhaltung der Covid-19-Schutzmaßnahmen kontrolliert wurden. Weitere Streifen überwachten die Ab- und Auffahrten der A 22 bei Stockerau-Ost.