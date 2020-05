Roadrunner-Szene: Flut an Anzeigen in Wiener Neustadt

Mit einer Flut an Anzeigen hat am vergangenen Wochenende eine Schwerpunktaktion gegen die ausufernde Roadrunner-Szene in Wiener Neustadt geendet. Seit Wochen hält die Szene mit gefährlichen Beschleunigungsrennen, Parkplatz-Drifts und Partys die Exekutive in Atem. Auch die Anrainer rund um die einschlägigen Treffpunkte der Verkehrsrowdys leiden unter der nächtlichen Lärmbelästigung.

Gefährliche Straßenrennen

„Es hat sich in den vergangenen Wochen hier eine regelrechte Szene etabliert. Es kommt zu gefährlichen Straßenrennen. Die Autos sind zumeist illegal umgebaut“, schildert ein Polizeibeamter im Gespräch mit dem KURIER.

Speziell rund um den Dehner-Parkplatz beim EKZ Nord und das Areal rund um das Cineplexx-Kinocenter in Wiener Neustadt zeugen schwarze Streifen und Ringe auf dem Asphalt von Drift-Wettbewerben und Burn-outs durch die durchdrehenden Räder der aufgemotzten Boliden.