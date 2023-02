Katrin Neudolt hat sich sportlich Gehör verschafft

Viel Beifall hat sich Katrin Neudolt schon erarbeitet, sammelt die junge Mödlingerin doch im Badminton-Sport Erfolge am laufenden Band. Hören kann sie den verdienten Applaus aber nicht. Denn Katrin Neudolt ist gehörlos.

Davon lässt sie sich aber nicht stoppen: „Ich machte meine Sportart trotz meiner Gehörlosigkeit zum Beruf. Seit 2004 bin ich Spitzensportlerin. Als erste gehörlose Athletin wurde ich 2017 beim Heeressport aufgenommen, was ein Meilenstein für den österreichischen Gehörlosensport war“.

Die Leidenschaft zum Sport kommt von ihren Eltern, die selbst Leistungssportler waren. Im Badminton setzt sie in Österreich Maßstäbe. Bei Gehörlosen-Wettkämpfen wurde Neudolt 2018 und 2022 Europameisterin, 2015 und 2019 Vize-Weltmeisterin und bei den Deaflympics 2021 holte sie die Silbermedaille. 2016 wurde sie Staatsmeisterin im Badminton und „seitdem bin ich unangefochten die Nummer eins in Österreich“, so Neudolt. Wohlgemerkt in der allgemeinen, nicht in der gehörlosen Klasse. Sie ist auch die erste gehörlose Badminton-Spielerin, die sich für eine nicht-behinderten Europameisterschaft (2022) qualifizieren konnte.