Luka Wraber: Schlag auf Schlag an die Weltspitze

„Die Auslosung war suboptimal, aber ich habe meine beste Leistung gezeigt und bin zufrieden damit“, kommentiert Wraber sein gar nicht so bitteres Olympia-Aus. Mit Medaillen kann Luka ohnehin nicht viel anfangen. Dem KURIER verrät er, dass die 28 Schmuckstücke in Gold, Silber und Bronze, die er im Erwachsenenbereich bisher gesammelt hat, einen Ehrenplatz im Abstellkammerl haben: In einem Schuhkarton. „Sie passen halt Deko-mäßig nicht in die Wohnung, und mir ist es nicht so wichtig, dass materiell etwas zu sehen ist“.