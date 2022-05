Wie ein Siegendorfer Ehepaar Kinder zu Musical-Stars macht

Das neueste Projekt aus dem Hause Terdy-Kreuzberger ist gerade in Zusammenarbeit mit der Volksschule Sieggraben im Entstehen: Die Kinder haben Superhelden erfunden, deren Fähigkeiten die Welt gerade dringend brauchen könnte. Von den Ideen hat sich Stefan Terdy zu einem „Superheldensong“ inspirieren lassen, den die Kinder am 20. Mai in einem professionellen Tonstudio einsingen dürfen. Im Juni soll das Lied dann präsentiert werden – Youtube-Video inklusive.