Virtuelle Ausflugserlebnisse für alte Menschen

Der Einsatz erster Prototypen im Rahmen von Linzers Studium in Rotterdam war erfolgreich. Nach seiner Rückkehr nach Österreich entstanden die ersten 360-Grad-Videos von Ausflügen in Österreich. Im Anschluss daran wurde der Mehrwert der VR-Brillen im Rahmen einer mehrere Wochen dauernden Testphase in einem Seniorenheim in Salzburg erfolgreich nachgewiesen.