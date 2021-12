Beruf und Familie

Die Unternehmen setzen nun schon selbst verschiedenste Maßnahmen, um an qualifiziertes Personal zu kommen.

„Mit verschiedenen Anreizen wie zum Beispiel Mitarbeiterrabatten, Vorteilen oder wie aktuell unserem neuen Jobmodell, wollen wir uns im ,Kampf um die Fachkräfte’ von der Masse abheben“, so die Sprecherin von Hartl Haus. Das angesprochene Jobmodell soll den Arbeitsalltag von Montage-Mitarbeitern erleichtern.

Die Mitarbeiter sind in einem vorher vereinbarten Intervall einige Wochen im Hausmontage- bzw. Tischlermontagebereich in Österreich, Deutschland, Südtirol und der Schweiz tätig. Dem folgt ein der Ausbildung entsprechender Einsatz in der Produktion im Werk in Echsenbach. „Meistens ist die Scheu vor einem Montagejob nicht der Tätigkeit selbst geschuldet, sondern der fehlenden Zeit mit der Familie zu Hause“, sagt Personalleiterin Sonja Früchtl. Mit dem neuen Modell sei das nun keine Entweder-oder-Frage mehr. Hartl Haus erhofft sich davon die Lösung des Facharbeitermangels im Montagebereich.