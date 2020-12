Kampf gegen Fabrik geht weiter

Überall dort werde man nun bei der Beschwerde ansetzen, kündigt List an. BI-Obfrau Karin Selhofer bestätigt, dass der Einspruch eine fixe Sache sei. Die UVP-Entscheidung habe sie „emotionslos“ hingenommen, sagt sie.

Jungbunzlauer will das Werk, in dem in der ersten Phase rund 100 Mitarbeiter beschäftigt werden sollen, in einem gewidmeten Bauland-Industrie-Gebiet errichten. Das Projektareal liegt in den Gemeinden Matzleinsdorf-Zelking und Leiben.

Für etliche Bereiche, die von den Gegnern als besonders sensibel und gefährdet beschrieben wurden, sah die NÖ Behörde nur geringe Belastungen. Dazu gehören Wohlbefinden und Lebensumfeld, sowie Erholung und Freizeit, die biologische Vielfalt oder das Oberflächenwasser. Bei der Nutzung der Donau als Kühlwasser werden ebenso geringe Auswirkungen erwartet. Als Ausgleich zur Bodenversiegelung sind Ersatzaufforstungen in einem Ausmaß von 2,2 Hektar vorgeschrieben. Ebenso sind Maßnahmen gefordert, die den Kiebitz als Brutvogel im Projektgebiet halten sollen.