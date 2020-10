Kampf gegen Eis und Ansteckung

An den genauen Vorgaben für die Hunderten Bediensteten der 58 Meistereien des NÖ Straßendienstes werde noch gefeilt, berichtet Sprecher Gerhard Fichtinger. Die Teilung des Personals in zwei Gruppen, unterschiedliche Beginnzeiten der Dienste, damit sich die Gruppen nicht treffen und getrennte Pausen- und Sanitätsräume sind aber Kernpunkte. Vor allem bei der Übernahme der Einsatzfahrzeuge wird Desinfektionsmittel in „rauen Mengen fließen“. Offizieller Starttermin für den Winterdienst in NÖ ist der 1. November.

Bereits fertig und zum Teil auch schon aktiviert ist die Corona-Winterplanung der Asfinag. „Es ist eine logistische Meisterleistung notwendig, um alles durchzuziehen. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg, dass es zu keinem Horror-Szenario kommt“, sagt Heimo Maier-Farkas, Abteilungschef der Asfinag Services Gmbh. 1.100 Mann auf 42 Dienststellen sind neben dem Kampf gegen Schnee und Eis auf den Autobahnen strengen Corona-Regeln unterworfen.

Die Vorkehrungen sind vielschichtig: Die Räumtrupps werden in Kleinstgruppen mit zwei bis sechs Leuten geteilt. Deren Dienstpläne sind zeitlich so getaktet, dass es zwischen den Teams beim Dienststart und am Heimweg kein Zusammentreffen gibt.