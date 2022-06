Juwelier-Coup in NÖ und Raubserie quer durch Europa geklärt

Mauer durchbrochen

In Wien-Favoriten soll der 42-Jährige im Herbst 2020 zwei spektakuläre Trafik-Einbrüche verübt haben, indem ein Loch in die Außenfassade gerissen wurde.

Als Mittäter des 42-Jährigen bei dem Raubüberfall auf das Juweliergeschäft in Wiener Neustadt forschten die Kriminalisten zwei ebenso einschlägig vorbestrafte rumänische Staatsangehörige im Alter von 42 und 43 Jahren aus. Auch diese verbüßten bereits wegen diverser Gewalt- und Eigentumsdelikte mehrjährigen Haftstrafen in ihrer Heimat. Die beiden Flüchtigen konnten in Rumänien lokalisiert und festgenommen werden. Beide wurden nach Österreich überstellt, wo sie von den Raubermittlern im Polizeikooperationszentrum Nickelsdorf übernommen wurden.

Bei den Vernehmungen zeigten sich Beide zu dem Coup in Wiener Neustadt umfassend geständig. Laut ihren Aussagen wurde die gesamte Beute zu gleichen Teilen aufgeteilt und der Goldschmuck in Rumänien verkauft. Die Verdächtigen befinden sich in der Justizanstalt Wiener Neustadt in Haft, der Aufenthaltsort des 42-jährigen Haupttäters ist bislang unbekannt. "Zu diesem laufen operative Maßnahmen im In- und Ausland. Europäische sowie nationale Haftbefehle gegen den 42-Jährigen sind aufrecht", so die Kriminalisten.

Besonders hervorheben möchte die Polizei Niederösterreich die "hervorragende internationale Zusammenarbeit" mit den Behörden in Spanien, Rumänien, Italien und Deutschland, die zur Klärung der schweren Straftaten geführt hat.