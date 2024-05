Die in der Amstettner Innenstadt bereits aktive Gastro-Familie Christoph und Stefanie Weis wird mit Juli den zentralen "Stadtbrauhof“ am Hauptplatz führen. Mit dieser Mitteilung beendete die Stadtverwaltung Amstetten am Montag das Rätselraten, wer die dominante Gastro-Drehscheibe am neuen umgebauten Hauptplatz künftig führen wird.