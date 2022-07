Fakten zum Boot

3,1Millionen Euro beträgt das Budget von „Living Danube Limes“, an dem zehn Länder und 47 Projektpartner beteiligt sind. Das Schiff hält täglich in anderen Donauorten: Morgen, Freitag, legt es in Mautern an, am Samstag in Tulln, wo am Sonntag am Sonntag im Hafen (ab 10 uhr) ein großes Fest steigt. Am Montag wird dann in Klosterneuburg geankert. Kommenden Mittwoch quert die Danuvia Alacris den Wiener Donaukanal.