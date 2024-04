Junge Mostviertler Firma für Biogasanlagen ist pleite

Der wirtschaftlich genauso interessante, wie sensible Bereich der Biogasproduktion ist einem Mostviertler Start-up zum Verhängnis geworden. Über das Vermögen der Firma GIS Recycling GmbH wurde am Montag am Landesgericht St. Pölten aufgrund eines Eigenantrages das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet, berichtete der Österreichische Verband Creditreform. Die Überschuldung soll 2,1 Millionen Euro betragen.

Das Unternehmen war 2021 gegründet worden, um Anlagen in der Müllaufbereitung zu entwickeln. Dabei stand vor allem die Biogasgewinnung aus organischen Reststoffen im Blickfeld.