Jung, innovativ und „craft-voll“

Junge, handgemachte Spezialitäten, wie Craft-Produkte umschrieben werden, liegen in der Region Amstetten im Trend und wurden im Corona-Lockdown von den Produzenten noch forciert. Deshalb hat Moststraßengeschäftsführerin Maria Ettlinger jetzt eine Event-Serie an fünf Plätzen organisiert. Los geht’s am 24. Juli mit einem „Craft-Heurigen“ am Genussbauernhof Distelberger. Produktneuheiten, wie „Eistee Birne“ stehen im Rampenlicht.

Die auf handgemachte Produkte spezialisierte Sunshine-Gallery in Amstetten widmet sich im August zweimal der Kunst-Kraft-Szene. Glas und Leder stehen im Zentrum, Craft-Biere und -Brände ebenso. Die „Mostelleria“ in Oed, als Urquelle neuer innovativer Brände, feiert am 3. September ihr Zehnjahr-Jubiläum. Wegen Covid-19 sind bei den Veranstaltungen Anmeldungen notwendig.

Infos: www.mostviertel-craft.at, www.stadtluft.at, www.seppelbauer.at