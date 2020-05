Moststraße: Vollgas am Tourismus-Highway

Infrastrukturelle Probleme in den alpinen Lagen trüben die touristischen Bilanzen des Mostviertels zwischen Enns und Traisen. Die Region an der 200 Kilometer langen Moststraße entwickelt sich dagegen immer mehr zum touristischen Juwel. Mit einem breiten Programm an Großereignissen wird 2012 ein Zwischenspurt eingelegt.

Innovative Ideen, große Anstrengungen der Aktivisten und nicht zuletzt die Nutzung der Förderungsangebote von EU und Land NÖ sind die Basis für die Erfolge, ist Tourismusobfrau Michaela Hinterholzer überzeugt. Als ein Indiz für die Erfolge nennt sie die bislang von der Wirtschaftagentur ECO-Plus innerhalb des Tourismusverbandes ausgeschütteten Fördermittel von 1,6 Millionen Euro. „Da sind wir unter den 18 Regionen in Niederösterreich an der ersten Stelle“, sagt Hinterholzer. Über die EU-Förderschiene „Leader“ wurden in der aktuellen Förderperiode schon 150 Kleinunternehmen in ihrer Entwicklung (Marketing-, Invest- , Finanzierungs- oder Organisationspläne) unterstützt.