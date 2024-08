Jugendzentrum ohne Baugenehmigung: Bürgermeister verurteilt

"Ich wollte etwas für die jungen Achauer tun", sagt Johannes Würstl. Dass ihn die Errichtung eines Jugendzentrums in seiner Gemeinde vor den Strafrichter bringen würde, hätte sich der Bürgermeister der Gemeinde Achau (Bezirk Mödling) wohl nicht träumen lassen, als er im Jahr 2020 voll Tatendrang sein neues Amt antrat. Und doch: Am Dienstag musste er sich am Landesgericht Wiener Neustadt nun wegen Amtsmissbrauchs verantworten.

Weil er für die Aufstellung von vier Containern und das Betonieren eines Fundaments keine entsprechende Baubewilligung eingeholt hatte, wurde Würstl (Bürgerliste BLA) zu 14 Monaten bedingter Haft verurteilt - nicht rechtskräftig. Auslöser für das Verfahren war eine anonyme Anzeige gewesen.