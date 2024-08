Entscheidung fix: Er wird neuer Militärchef von Niederösterreich

„Oberst Härtinger zeichnet sich in seiner Militärlaufbahn durch vorbildliche Berufseinstellung und durch vorbildlichen Umgang mit seinen Mitarbeitern und Kameraden aus, zählt durch sein umfassendes Wissen in den unterschiedlichen Militärdisziplinen sowie durch seine großen Erfahrungen aus zahlreichen internationalen Einsätzen zu den anerkanntesten Offizieren des Bundesheeres", sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bei der Auszeichnungsfeier.

Der 58-Jährige engagiert sich auch im politischen Bereich. Härtinger ist geschäftsführender ÖVP-Gemeinderat in Paudorf bei Krems.

Nachschub von Transport und Munition

Das Stabsbataillon 3 ist in Niederösterreich in den Garnisonen Mautern und Weitra stationiert. Das Bataillon ist der Führungs-, Versorgungs-, Unterstützungs- und Ausbildungsverband der 3. Jägerbrigade. Die Soldaten des Bataillons unterstützen die Einsatzführung der Brigade in den Bereichen Nachschub und Transport von Munition und Betriebsmitteln sowie in der Instandsetzung von Fahrzeugen, Waffen und Geräten.