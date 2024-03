Pikante Causa: Nach Freispruch bekommt Ex-Militärchef einen Top-Job

Damals, an einem Novembertag im Jahr 2022, gab es laut Staatsanwaltschaft zwei Veranstaltungen in der Kaserne in St. Pölten. Zu späterer Stunde habe der leicht betrunkene Landesmilitärkommandant eine Gastromitarbeiterin unter dem Vorwand eines Vier-Augen-Gesprächs in ein abgedunkeltes Nebenzimmer gelockt. In dem Raum soll sich Jawurek der Frau angenähert haben.