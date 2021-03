Jugendlicher brach in seine eigene Schule ein

Es war nicht der klügste Schachzug eines 16-jährigen Schülers der Europaschule in Wiener Neustadt. Der junge Mann wurde nach einem Einbruch in die Bildungseinrichtung am vergangenen Wochenende erwischt.

Am Sonntag war einem Augenzeugen eine eingeschlagene Scheibe in der Schule aufgefallen. Bei der Nachschau im Inneren des Gebäudes gab es ein böses Erwachen. Die Klassenräume, die Direktion und das Lehrerzimmer wurden auf den Kopf gestellt und durchsucht. Dabei wurde auch jede Menge Chaos angerichtet, Türen und Kästen aufgebrochen. Laut Polizei machte sich der Einbrecher auch an einer Handkasse mit Schulgeld zu schaffen.

Spuren am Tatort

Lange währte die Flucht des tollpatschigen Kriminellen jedoch nicht. Nur kurz nach dem Einbruch konnte die Polizei einen 16-jährigen Schüler als Tatverdächtigen schnappen. Der junge Mann hinterließ einige verräterische Spuren und wird angezeigt.