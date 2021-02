Polizei vereitelt Einbruch in Apotheke und schnappt gesuchten Dieb

Ein Zeuge beobachtete heute, Mittwoch, um kurz nach Mitternacht zwei Männer, die versuchten, in eine Apotheke im ersten Bezirk einzubrechen. Die alarmierten Polizisten des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt konnten im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung zwei Verdächtige im Alter von 19 und 20 Jahren anhalten und festnehmen.

Zielfahnder schnappen Einbrecher

Einen bereits länger gesuchten mutmaßlichen Einbrecher konnte die Wiener Polizei zudem am Dienstag in der Früh in Wien-Donaustadt festnehmen. Zielfahnder suchten bereits länger nach dem 28-Jährigen, der für mehrere Einbruchsdiebstähle verantwortlich sein soll. Am Dienstag hatten sie schließlich Erfolg und erwischten den Mann im Bereich Rennbahnweg. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.

