30-Jährige soll Ex-Freund auf offener Straße attackiert haben

Am Montagabend soll es in der Donaustadt zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Ex-Paar gekommen ein. Eine 30-jährige Serbin steht im Verdacht, ihren 53-jährigen Ex-Freund auf offener Straße mit einem Vorstecher attackiert zu haben. Der 53-Jährige gab an, er habe den Stichbewegungen ausweichen können, woraufhin die 30-Jährige geflüchtet sei.