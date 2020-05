Jetzt fix: Franz Popp wird neuer Polizeichef in Niederösterreich

Mit 1. Juni ist es fix. Der aussichtsreichste Kandidat für die Stelle des nö. Landespolizeidirektors hat das Rennen um den begehrten Job gewonnen.

Vorgesetzter von 5.000 Polizisten

Nach 18 Jahren als Stellvertreter wird Franz Popp in wenigen Tagen den begehrten Posten an der Spitze von fast 5.000 Polizeibeamten in NÖ einnehmen. Die Bestellungskommission im Innenministerium hat in ihrer Sitzung vor wenigen Tagen den 57-Jährigen als „im höchsten Maße geeignet“ für die Schlüsselstelle beurteilt.