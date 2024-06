Jagdkommando: Nach Netflix-Hit folgt Wachablöse bei der Elitetruppe

Kommandoübergabe bei der Spezialeinheit des Bundesheeres in Wiener Neustadt.

Sie gelten als die Speerspitze des Bundesheeres. Ob Geiselbefreiungen in der Wüste, heikle Missionen in Kriegs- und Krisengebieten oder die sichere Rückbringung von gefährdeten Österreichern im Ausland. Die Soldaten des Jagdkommandos mit Sitz in Wiener Neustadt gelten als die Elite-Truppe des Heeres.

Seit dieser Woche hat die Einheit einen neuen Kommandanten. Am Donnerstag wurde im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner das Kommando der Spezialeinheit in Wiener Neustadt von Brigadier Philipp Ségur-Cabanac an den 44-jährigen Oberst Arthur Bennett übergeben.

© HBF/Paul Kulec Kommandoübergabe beim Jagdkommando in Wiener Neustadt

Kilometerlange Eilmärsche, Durchschlageübungen, Schlafentzug, schwimmen im eiskalten Wasser - wer ein Jagdkommando-Soldat werden will, der muss zuerst die härteste Ausbildung des Bundesheeres bestehen. Die Soldaten werden für Einsätze unter schwierigsten Gelände- und Witterungsbedingungen sowie bei extremen Gefahrensituationen und klimatischen Bedingungen trainiert und vorbereitet. Fallschirmspringer und Kampfschwimmer 1963 wurde der Befehl zur Durchführung des ersten Jagdkommando-Grundkurses erteilt und eine Kompanie für Sondereinsätze aufgestellt. 1965 wurde erstmals beim Grundkurs die Ausbildung zum Fallschirmspringer integriert, 1969 kam auch die Kampfschwimmerausbildung hinzu. Im Jahr 1976 wurde die Ausbildung der Jagdkommandosoldaten nach Wiener Neustadt verlegt, wo sie bis heute in der Flugfeldkaserne angesiedelt ist.

Internationales Echo Seit kurzem ist das Jagdkommando auch Teil der Dokuserie "Toughest Forces on Earth“. Die Serie startete am 22. Mai 2024 auf Netflix auf sorgte damit für internationale Aufmerksamkeit.

Der neue Kommandant Arthur Bennett (44) ist selbst Absolvent des 29. Jagdkommando-Grundkurses. Er musterte 2004 als Leutnant in die Jagdkommando-Kompanie aus und versah dort bis 2010 in diversen Funktionen und Auslandseinsätzen seinen Dienst. Erfahrung in Brüssel Von 2010 bis 2014 war er als Offizier bei der Militärvertretung in Brüssel tätig. Von 2016 bis 2019 absolvierte er den Generalstabslehrgang und versah danach seinen Dienst in diversen Dienststellen im Ministerium in Wien. "Mit Oberst Arthur Bennett übernimmt ein erfahrener Offizier das Kommando über die Eliteeinheit. Gerade in Zeiten, in denen die Welt zunehmend unsicherer wird, ist es wichtig, einsatzbereite Spezialeinsatzkräfte rasch abrufbar unter erfahrenem Kommando zu wissen", sagte Ministerin Klaudia Tanner im Zuge der Kommandoübergabe.

Ségur-Cabanac geht nach London Brigadier Philipp Ségur-Cabanac führte das Jagdkommando von 2019 bis Juni 2024. Er wird ab Juli 2024 eine einjährige Auslandsausbildung am "Royal College for Defence Studies“ in London absolvieren.